В Великобритании будут лечить только «правильных граждан»

Уходящая неделя была богатой на скандалы. У нас, пожалуй, самым ярким был тот, в котором медиасфера по второму кругу обсуждала священника — отца Димитрия Смирнова, осуждающего мужчин, не желающих быть главами своих семейств. Многим нашим соотечественникам кажется, что их надо защитить от таких обидных ругательств, как «маменькины сынки» и «национальная катастрофа».

По странному стечению обстоятельств, именно защитой от оскорблений занималось на неделе руководство Национальной системы здравоохранения в Великобритании. И теперь там приняты новые правила, которые вступят в силу через месяц с небольшим. Эти правила позволяют врачам не лечить пациентов, если у тех неправильные взгляды.

Раньше пациентам, если только они не в критическом состоянии — могли отказать в лечении, если те бросались на персонал или проявляли так называемую «вербальную», словесную агрессию. А теперь, процитируем, «им могут отказать в медицинской помощи, если они позволяют себе расистские замечания, а также „сексистские“ и „гомофобные“».

Что тут интересно для нас с вами. Решение это сходу кажется совершенно морально оправданным и может быть подкреплено массой крайне убедительных примеров. И хочется подумать: вот нам бы так. Ведь так легко найти в интернете ролик, где охамевший больной обзывает врача, скажем, черномазым. Или видео, где пациент, матерясь требует, чтобы от него убрали эту дуру понаехавшую, пусть его лечит нормальный белый мужик.

Эти кадры вызывают у всех нас очевидное эмоциональное отторжение. Мы не хотим быть как эти невоспитанные больные и хотели бы, чтобы их призвали к порядку. Но фокус в том, что именно на этом месте совершается дичайшая подмена. Если вы не заметили, где она, то повторим: дозволено отказывать сексистам, расистам и гомофобам.

Вместо того, чтобы просто запретить, например, обсуждать любые качества врача и персонала, кроме профессиональных — на первый план выносится преступное хуление меньшинств и притесняемых групп. То есть по факту — мы вовсе не врачей защищаем, а меньшинства. И победа не в том, чтобы защитить врачей, а в том, что меньшинства стало нельзя хулить еще в одной сфере жизни.

Ну и кстати. Решать, какие замечания пациентов являются сексистскими, расистскими и гомофобными, будут сами медработники. То есть по факту — они получают возможность сначала провоцировать, а потом репрессировать тех, кто им не понравился. Так что давайте подумаем: хотим ли мы на самом деле, чтобы защита от оскорблений вышла за рамки обычного законодательства и превратилась в привилегии для тех, кто постоянно чувствует себя оскорбленными? Ведь эти привилегии дадут оскорбленным настоящую власть. Над кем? Над нами, уважаемые зрители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему медработники порой забывают о сострадании.