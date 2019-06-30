Вирус равнодушия: почему медработники порой забывают о сострадании

Несколько шокирующих случаев циничного равнодушия врачей принесла нам эта неделя. В Москве медсестра бьет и связывает детей, а в Уфе фельдшер отказывается прийти на помощь больному с инсультом. И только чудом удается избежать трагедии. Периодичность, с которой происходят эти происшествия, пугает. Причем мы чуть ли не в каждой программе стараемся взывать к совести, обратить внимание, предупредить, но тщетно.

Нет предела этой черствости. И вряд ли можно в этой ситуации пенять на циркуляры, профессиональное выгорание и невысокие зарплаты. Врач — это не только профессия, но и призвание. К сожалению, многие об этом забывают.

Дмитрий Зименкин о пугающем вирусе безразличия и равнодушия.

Сегодня Матвей абсолютно счастлив. Он в центре внимания: уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично дарит ему подарки и интересуется самочувствием.

Это все потому, что всего несколькими днями ранее мальчик пережил издевательство в столичной больнице, видеоулика попала в сеть и вызвала большой резонанс в обществе. Студентка медколледжа во время практики в Морозовской больнице так решила утихомирить малыша. Кричала, била, связывала руки бинтами. Одна из пациенток больницы сняла этот эпизод на видео. Оказалось, что маленький Матвей — приемный ребенок, изъятый из семьи. Родители за него заступиться не смогли, а другие пациенты побоялись.

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Студентку отстранили от практики, отчислили из колледжа. Кстати, именно педагогическое учреждение несет ответственность за учащихся, которых оно готовит. Впрочем, эксперты утверждают, что этот случай не является результатом системной педагогической ошибки.

«Предмета нет такого, что пациента нельзя связывать. Это абсолютно частный случай, невоспитанный человек», — говорит семейный доктор Юрий Ярошенко.

Этика медработника даже в медицинских вузах преподается бегло, лишь как факультативный предмет. Что говорить о колледжах. Нет системы? Хорошо. Вот та же Морозовская больница вне официальных визитов больших чиновников. И от идиллической картины уже нет и следа. На кадрах практиканты того же колледжа и снова дети-сироты в слезах.

Вообще, заниматься с детьми-сиротами должны не простые медсестры, а профессиональные няни. Их задача поддержать ребенка, оказавшегося в больнице без родителей, подарить ему любовь, чтобы он не чувствовал себя брошенным.

«Он особенный ребенок. Он более незащищенный. И ответственность за него на плечах взрослых. Любой ребенок и без особенностей — личность, и ее нужно уважать непременно», — рассказывает Любовь Николаева, заместитель руководителя проекта «Сестринский уход» движения «Петербургские родители».

О равнодушии к страждущим свидетельствует инцидент, произошедший в Башкирии. У мужчины случился инсульт. К счастью, рядом оказалась машина «скорой помощи» с фельдшером, но, оказывать помощь медик наотрез отказалась.

Оказалось, что фельдшер лишь сопровождала своего пациента до больницы. Ну, как сопровождала. Безучастно сидела в салоне, игнорируя и пациента, и умирающего человека на улице. Такого отношения у фельдшера быть не может, говорит начальник станции скорой помощи.

«Независимо, есть ли у него медикаменты, специальное оборудование, он обязан оказать нуждающемуся ту или иную помощь», — считает главный врач республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицинских катастроф Марат Зиганшин.

А это Томск. Пару недель назад мы рассказывали о том, как в больнице пациенту после ДТП не смогли даже поставить диагноз. На его жалобы никто не обращал внимания, сделали лишь рентген и общий анализ крови. В результате мужчина умер от перитонита и сепсиса. Сейчас расследуется дело «по факту причинения смерти по неосторожности». А местный Минздрав прислал матери погибшего из-за равнодушия врачей формальный ответ: «меры в отношении медиков приняты». Но женщина уверяет: виновные продолжают работать, а когда семейный юрист пришел в больницу уточнить подробности, врачи буквально шокировали его очередной выходкой.

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«У нее попросили доверенность от моего сына на ознакомление с документами. Она говорит: „какую доверенность вы просите, когда человек умер?“. На что отвечают они: „разве он не выписал вам доверенность?“ Вы как это себе представляете?» — возмущается Татьяна Миронова, мать Александра Миронова.

К сожалению, от таких, с позволения сказать, врачей, никто из нас не застрахован.

«Единственное медицинское учреждение, где проходят тестирование, это военно-медицинская академия. Там своя специфика, поскольку это военные доктора, они проходят профотбор», — говорит семейный доктор Юрий Ярошенко.

И пока на медицинское образование не обратят более пристальное внимание, считают эксперты, медвузы и медколледжи продолжат выпускать специалистов, у которых может не быть ни капли сострадания. Если такой выпускник успешно сдал экзамены — он пойдет лечить людей. Или калечить. Это уж как кому повезет.

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