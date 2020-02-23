Владимир Путин рассказала, как формировали правительство

Подробности о том, как формировалось правительство, стало известно на этой неделе в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент рассказал, что ему предложили четыре кандидатуры, но Мишустина среди них не было. Выбрать именного его — это решение Путина, которое основывается на профессиональных качествах Мишустина и его эффективности на прежних местах службы.

Что касается стремительности изменений в Кабмине, то с такими вопросами тянуть нельзя, считает президент. Ведь Россия не Бельгия, где можно оставаться без правительства почти целый год и даже больше. И что еще важно, Мишустин активно включился в работу. Он стремительно сформировал команду, в профессионализме которой Путин не сомневается.

«Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет наиболее востребован. Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат», — подчеркнул президент.

«А какой временной люфт у них есть? Когда вы будете судить об их профпригодности?» — интересуется журналист ТАСС Андрей Ванденко.

«Нет никакого люфта. Это все люди, повторяю еще раз, грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», — уверен Владимир Путин.

Так что задачи ясны, цели поставлены. Стране нужен прорыв. Это вызов всем, кому небезразлична судьба России. Но что интересно — с подобными вызовами мы уже сталкивались и достигали грандиозного успеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин призвал активнее и эффективнее расходовать средства для реализации нацпроектов.