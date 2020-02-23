Мария Порошина потрясла фанатов снимком именинницы-дочери

Звезда сериалов Мария Порошина поздравила свою старшую дочь Полину с днем рождения — девушке исполнилось 24 года. Наследница известной артистки продолжила династию и служит в Театре на Таганке, где недавно состоялась премьера спектакля «Le Тартюф». В постановке Полина сыграла одну из главных ролей.

Гордая мама в Instagram поздравила именинницу и поделилась фото из гримерки.

«Успехов, любви и здоровья! Моя именинница, так держать!» — подписала она снимок, на котором дочь предстает в образе перед выходом на сцену.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Одним из первых именинницу поздравил отец — Гоша Куценко, с которым Мария рассталась после пяти лет совместной жизни.

«Родная моя! Счастья тебе в Любви и творчестве! Всегда рядом — твой», — написал он.

Как сообщал 5-tv.ru, бывший муж актрисы Марии Порошиной актер Илья Древнов, с которым она развелась еще в 2018 году после 17 лет брака, доказал в суде, что годовалый сын знаменитости Андрей — не его ребенок. Кто на самом деле является отцом мальчика, неизвестно. Чтобы прекратить распространение слухов, Мария Порошина недавно намекнула, что он живет в другой стране и не имеет отношения к шоу-бизнесу.