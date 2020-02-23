Мария Порошина потрясла фанатов снимком именинницы-дочери
Полина Куценко служит в легендарном Театре на Таганке.
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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Звезда сериалов Мария Порошина поздравила свою старшую дочь Полину с днем рождения — девушке исполнилось 24 года. Наследница известной артистки продолжила династию и служит в Театре на Таганке, где недавно состоялась премьера спектакля «Le Тартюф». В постановке Полина сыграла одну из главных ролей.
Гордая мама в Instagram поздравила именинницу и поделилась фото из гримерки.
«Успехов, любви и здоровья! Моя именинница, так держать!» — подписала она снимок, на котором дочь предстает в образе перед выходом на сцену.
Одним из первых именинницу поздравил отец — Гоша Куценко, с которым Мария рассталась после пяти лет совместной жизни.
«Родная моя! Счастья тебе в Любви и творчестве! Всегда рядом — твой», — написал он.
Как сообщал 5-tv.ru, бывший муж актрисы Марии Порошиной актер Илья Древнов, с которым она развелась еще в 2018 году после 17 лет брака, доказал в суде, что годовалый сын знаменитости Андрей — не его ребенок. Кто на самом деле является отцом мальчика, неизвестно. Чтобы прекратить распространение слухов, Мария Порошина недавно намекнула, что он живет в другой стране и не имеет отношения к шоу-бизнесу.
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