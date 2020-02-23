Фьюри стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC

Долгожданный матч-реванш в тяжелом весе в рамках Всемирного боксерского совета (WBC) между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри закончился в пользу последнего. Поединок был остановлен в 7-м раунде.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Первый поединок между ними состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

34-летний Уайлдер — до сих пор непобежденный американский боксер-профессионал. Чемпион США среди любителей (2007), бронзовый призер Олимпийских Игр в Пекине (2008), чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе (2015—н.в.). Имеет самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.

31-летний Фьюри родился в «цыганской», как он предпочитает называть свое британо-ирландское происхождение, семье раньше срока — в шесть месяцев массой 500 грамм. Отец назвал его в честь Майка Тайсона — одного из самых известных боксеров в мире. Победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008), бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016), специализированного журнала The Ring (2015—2018), чемпион Европы по версии EBU (2014). Обладатель наград «Боксер года» (2015) и «Возвращение года» (2018) по версии журнала The Ring. Двоюродный брат боксера Хьюи Фьюри.

Ранее чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал о предпочтениях в реванше между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

В День защитника Отечества также состоится бой между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом.