Сторонник теории о плоской Земле погиб в самодельной ракете
Астронавт Майк Хьюз предрек свою смерть полтора года назад. Мужчина снялся в клипе, который с точностью почти до деталей описывал его реальную гибель.
Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins
Американец Майк Хьюз, сторонник теории о плоской Земле погиб после совершения аварийной посадки на самодельной ракете. Мужчина скончался в возрасте 64 лет, сообщает Daily Mail.
Майк Хьюз и его компаньон Уолдо Стейкс потерпели крушение на своей паровой ракете в Калифорнии. Самоназванные астронавты посвятили жизни тому, чтобы доказать обществу — на самом деле, Земля плоская. Они самостоятельно разработали летающий аппарат, который должен был поднять космонавтов на 62 мили в воздух.
Исследования Майка Хьюза спонсировала организация «Плоская Земля», сторонники которой утверждают, что космос, МКС, высадка человека на Луне и другое — всего лишь заговор государств для обмана налогоплательщиков.
Погибший американец должен был попасть в космическое пространство независимо от властей и увидеть воочию, как там все обстоит на самом деле.
Примечательно, что за полтора года до трагического происшествия Майк Хьюз напророчил собственную смерть. Мужчина снялся в клипе американской музыкальной группы Death Valley Girls. В ролике астронавт якобы приземляется на ракете в пустыне, ему становится плохо, врачи пытаются его спасти, однако он погибает. Исполнители опубликовали в честь сторонника плоской Земли трогательный пост.
«Безумный Майк! Спасибо за все твои приключения! Мы любим тебя навсегда! Надеюсь, ты наконец узнаешь, плоская ли Земля», — написали музыканты в микроблоге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сторонники теории плоской Земли провели первую в британской истории «научную» конференцию.
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