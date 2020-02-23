Сторонник теории о плоской Земле погиб в самодельной ракете

Американец Майк Хьюз, сторонник теории о плоской Земле погиб после совершения аварийной посадки на самодельной ракете. Мужчина скончался в возрасте 64 лет, сообщает Daily Mail.

Майк Хьюз и его компаньон Уолдо Стейкс потерпели крушение на своей паровой ракете в Калифорнии. Самоназванные астронавты посвятили жизни тому, чтобы доказать обществу — на самом деле, Земля плоская. Они самостоятельно разработали летающий аппарат, который должен был поднять космонавтов на 62 мили в воздух.

Исследования Майка Хьюза спонсировала организация «Плоская Земля», сторонники которой утверждают, что космос, МКС, высадка человека на Луне и другое — всего лишь заговор государств для обмана налогоплательщиков.

Погибший американец должен был попасть в космическое пространство независимо от властей и увидеть воочию, как там все обстоит на самом деле.

Примечательно, что за полтора года до трагического происшествия Майк Хьюз напророчил собственную смерть. Мужчина снялся в клипе американской музыкальной группы Death Valley Girls. В ролике астронавт якобы приземляется на ракете в пустыне, ему становится плохо, врачи пытаются его спасти, однако он погибает. Исполнители опубликовали в честь сторонника плоской Земли трогательный пост.

«Безумный Майк! Спасибо за все твои приключения! Мы любим тебя навсегда! Надеюсь, ты наконец узнаешь, плоская ли Земля», — написали музыканты в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сторонники теории плоской Земли провели первую в британской истории «научную» конференцию.