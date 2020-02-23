Кудрявцева показала, как развлекается с дочкой на прогулках — видео
Младшую дочь звезда балует и уже с ранних лет одевает в люксовые наряды.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева часто публикует снимки и видео полуторагодовалой дочери Марии. Новые записи, размещенные в сторис Instagram, умилили поклонников артистки. Знаменитость выбралась на вечернюю прогулку с наследницей и отвела ее на детскую площадку.
Младшую дочь звезда балует и уже с ранних лет одевает в люксовые наряды. Девочка предстала в кадре в черном комбинезоне известного бренда, сапожках и в шапочке с помпонами.
Первым делом дочь звезды забралась на качельку в виде лошадки.
«Поехали! Ура!» — сказала звезда.
Следующим аттракционом стала горка, откуда малышка не сразу решилась съехать. Однако после ободряющих слов мамы она скатилась с высоты. Завершился вечерний променад в песочнице, где маленькая Маша орудовала лопаткой, чтобы слепить куличик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева поделилась новым видео с дочкой.
Нашли ошибку?