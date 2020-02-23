Лера Кудрявцева часто публикует снимки и видео полуторагодовалой дочери Марии. Новые записи, размещенные в сторис Instagram, умилили поклонников артистки. Знаменитость выбралась на вечернюю прогулку с наследницей и отвела ее на детскую площадку.

Младшую дочь звезда балует и уже с ранних лет одевает в люксовые наряды. Девочка предстала в кадре в черном комбинезоне известного бренда, сапожках и в шапочке с помпонами.

Первым делом дочь звезды забралась на качельку в виде лошадки.

Instagram @leratv

«Поехали! Ура!» — сказала звезда.

Следующим аттракционом стала горка, откуда малышка не сразу решилась съехать. Однако после ободряющих слов мамы она скатилась с высоты. Завершился вечерний променад в песочнице, где маленькая Маша орудовала лопаткой, чтобы слепить куличик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева поделилась новым видео с дочкой.