Кудрявцева показала, как развлекается с дочкой на прогулках — видео

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Мия Субботина
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Младшую дочь звезда балует и уже с ранних лет одевает в люксовые наряды.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева часто публикует снимки и видео полуторагодовалой дочери Марии. Новые записи, размещенные в сторис Instagram, умилили поклонников артистки. Знаменитость выбралась на вечернюю прогулку с наследницей и отвела ее на детскую площадку.

Младшую дочь звезда балует и уже с ранних лет одевает в люксовые наряды. Девочка предстала в кадре в черном комбинезоне известного бренда, сапожках и в шапочке с помпонами.

Первым делом дочь звезды забралась на качельку в виде лошадки.

Instagram @leratv

«Поехали! Ура!» — сказала звезда.

Следующим аттракционом стала горка, откуда малышка не сразу решилась съехать. Однако после ободряющих слов мамы она скатилась с высоты. Завершился вечерний променад в песочнице, где маленькая Маша орудовала лопаткой, чтобы слепить куличик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева поделилась новым видео с дочкой.

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