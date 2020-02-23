Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. По его словам, проигрыш американца стал для него полной неожиданностью.

«Если честно, я ожидал, что Уайлдер выиграет нокаутом. Мне казалось, он техничнее. Я не ожидал увидеть такую форму. Комментаторы сказали, что он набрал вес, может быть, это сказалось. Но чисто функционально он просел уже с первого раунда», — заявил россиянин.

Александр Шлеменко высказал мнение о том, что американец, в отличие от своего соперника из Великобритании, был абсолютно не подготовлен к встрече на ринге.

«Уайлдер на удивление был не готов к этому бою. Не готов функционально, тактически. Может быть, психологически он недооценил своего соперника. Фьюри был готов великолепно. Он всю дистанцию работал первым номером, не дал нам повода ни секунды усомниться в том, что он готов работать до конца», — сказал российский боец.

Поединок Фьюри и Уайлдера остановили из-за того, что тренер последнего выкинул на ринг полотенце, попросив тем самым рефери прекратить бой. По мнению Шлеменко, такое решение было несправедливым по отношению к проигравшему боксеру.

«Уайлдер готовился, вышел боксировать, работать до конца. Каких-то серьезных жестких ударов, которые его потрясли не было. По правилам, мы видели, что бой шел в одну калитку, все шло к тому, что Фьюри выиграет досрочно. Но опять же. Я считаю, что он должен был прямо удосрочить это, жестким ударом. Рефери остановил, позаботился о здоровье Уайлдера, но мне кажется, нужно было давать больше шансов», — поделился мнением Шлеменко.

Вечером, в 23 часа по московскому времени на сайте телеканала РЕН ТВ пройдет трансляция боя Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боксер Алексей Тищенко объяснил, почему Фьюри победил Уайлдера.