Боксер Алексей Тищенко объяснил, почему Фьюри победил Уайлдера

Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в седьмом раунде техническим нокаутом во время поединка в Лас-Вегасе. Российский боксер, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко объяснил, как британцу удалось повергнуть американца на ринге.

По словам Алексея Тищенко, 31-летний Тайсон Фьюри лидировал в течение всего поединка. Британец несколько раз отправлял 34-летнего Деонтея Уайлдера в нокдаун.

«Фьюри более ответственно подошел к этому бою, учитывая первый поединок. Наверное, настрой какой-то соответственный у него был. А Уайлдер наоборот — эмоционально, психологически… Думал, что он может попасть, и надеялся на свой удар», — высказался российский спортсмен.

По мнению Алексея Тищенко, то, что команда Деонтея Уайлдера выбросила на ринг полотенце, попросив тем самым рефери остановить бой — было правильным решением.

«В целом считаю, что бой правильно остановили, несмотря на то, что Уйалдер протестовал», — заявил россиянин.

Сегодня вечером, в 23 часа по московскому времени на сайте телеканала РЕН ТВ будет идти трансляция боя Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тайсон Фьюри стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.