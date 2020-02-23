Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Владимиром
Авария произошла на трассе Владимир — Муром — Арзамас.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Микроавтобус столкнулся с Газелью на трассе Владимир — Муром — Арзамас. В пассажирском транспорте находились 13 человек, в том числе семь детей, пишет ТАСС.
В результате аварии, погибла женщина, водитель оказался зажат в искореженном транспорте. В настоящий момент его пытаются деблокировать.
Восемь человек с различными травмами отправили в больницу.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП и его виновник устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в жутком ДТП в Калмыкии.
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