Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Микроавтобус столкнулся с Газелью на трассе Владимир — Муром — Арзамас. В пассажирском транспорте находились 13 человек, в том числе семь детей, пишет ТАСС.

В результате аварии, погибла женщина, водитель оказался зажат в искореженном транспорте. В настоящий момент его пытаются деблокировать.

Восемь человек с различными травмами отправили в больницу.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП и его виновник устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в жутком ДТП в Калмыкии.