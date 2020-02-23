Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

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Нюра Незванова
Срочная новость 46

Авария произошла на трассе Владимир — Муром — Арзамас.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Микроавтобус столкнулся с Газелью на трассе Владимир — Муром — Арзамас. В пассажирском транспорте находились 13 человек, в том числе семь детей, пишет ТАСС.

В результате аварии, погибла женщина, водитель оказался зажат в искореженном транспорте. В настоящий момент его пытаются деблокировать.

Восемь человек с различными травмами отправили в больницу.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП и его виновник устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в жутком ДТП в Калмыкии.

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