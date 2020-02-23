Опубликованы кадры борьбы дамбы с разгулявшейся стихией в Санкт-Петербурге
Дамбу закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки.
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Фото, видео: Instagram @dambaspb_kzs
Сотрудники Дирекции Комплекса защитных сооружений от наводнений Санкт-Петербурга выложили в Instagram аккаунт ведомства видео ночной борьбы дамбы со стихией.
Вечером 22 февраля было произведено закрытие сооружения во избежание повышения уровня воды в реках и каналах. Этот момент запечатлели на камеру. На опубликованном в сети ролике видно, как высокие черные волны бьются о металл.
Синоптики прогнозировали ухудшение погоды ночью и утром 23 февраля. По данным специалистов, ветер мог достигать скорости порывов до 25-28 м/с, а высота волны в восточной части Финского залива могла подняться до 3,5 метра. Дамбу закрыли в срочном порядке из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки — более 161 сантиметра.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сильный ветер сорвал крышу БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.
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