Опубликованы кадры борьбы дамбы с разгулявшейся стихией в Санкт-Петербурге

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Алиса Старжевская
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Дамбу закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки.

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Фото, видео: Instagram @dambaspb_kzs

Сотрудники Дирекции Комплекса защитных сооружений от наводнений Санкт-Петербурга выложили в Instagram аккаунт ведомства видео ночной борьбы дамбы со стихией.

Вечером 22 февраля было произведено закрытие сооружения во избежание повышения уровня воды в реках и каналах. Этот момент запечатлели на камеру. На опубликованном в сети ролике видно, как высокие черные волны бьются о металл.

Синоптики прогнозировали ухудшение погоды ночью и утром 23 февраля. По данным специалистов, ветер мог достигать скорости порывов до 25-28 м/с, а высота волны в восточной части Финского залива могла подняться до 3,5 метра. Дамбу закрыли в срочном порядке из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки — более 161 сантиметра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сильный ветер сорвал крышу БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.

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