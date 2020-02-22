Ветер сорвал крышу БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге
Один из металлических листов повредил припаркованный поблизости автомобиль.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, Белинский Юрий, Пименов Роман; www.globallookpress.com / Harvey Schwartz, imagebroker/Christian Prandl
Сильный ветер сорвал несколько листов с крыши Большого драматического театра имени Товстоногова на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы города, на тротуар упали три металлических листа. Один из них повредил припаркованный поблизости автомобиль Ford Focus — у машины разбито заднее стекло. Место происшествия было огорожено.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, ветер с порывами до 28 метров в секунду в городе на Неве в ближайшие часы не стихнет. Из-за угрозы опасного подъема воды в Финском заливе закрыт комплекс защитных сооружений от наводнения. Как ожидается, судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено до девяти часов утра 23 февраля.
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