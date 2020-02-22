Ветер сорвал крышу БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге

Сильный ветер сорвал несколько листов с крыши Большого драматического театра имени Товстоногова на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы города, на тротуар упали три металлических листа. Один из них повредил припаркованный поблизости автомобиль Ford Focus — у машины разбито заднее стекло. Место происшествия было огорожено.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ветер с порывами до 28 метров в секунду в городе на Неве в ближайшие часы не стихнет. Из-за угрозы опасного подъема воды в Финском заливе закрыт комплекс защитных сооружений от наводнения. Как ожидается, судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено до девяти часов утра 23 февраля.