Ветер сорвал крышу БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге

|
Светлана Александрова
53

Один из металлических листов повредил припаркованный поблизости автомобиль.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, Белинский Юрий, Пименов Роман; www.globallookpress.com / Harvey Schwartz, imagebroker/Christian Prandl

Тема:
Погода

Сильный ветер сорвал несколько листов с крыши Большого драматического театра имени Товстоногова на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы города, на тротуар упали три металлических листа. Один из них повредил припаркованный поблизости автомобиль Ford Focus — у машины разбито заднее стекло. Место происшествия было огорожено.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ветер с порывами до 28 метров в секунду в городе на Неве в ближайшие часы не стихнет. Из-за угрозы опасного подъема воды в Финском заливе закрыт комплекс защитных сооружений от наводнения. Как ожидается, судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено до девяти часов утра 23 февраля.

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.30
0.56 69.42
0.65
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых быстро разводятся после свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...