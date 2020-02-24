«Душевно…» — Нюша растрогала поклонников нежным фото в обнимку с супругом
Артистка посвятила мужу пост в Instagram в честь Дня защитника Отечества.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша регулярно делится с поклонниками милыми семейными фотографиями. На кадрах часто присутствуют и знаменитый супруг артистки Игорь Сивов, и их малышка по имени Симба. Фанаты отмечают: звездная пара искренне и бережно относится друг к другу, что большая редкость в современном мире.
В честь Дня защитника Отечества Нюша выложила еще один трогательный пост в Instagram. Звезда опубликовала нежное фото с супругом и процитировала стихотворение «Мужество» поэтессы Лейлы Джиоевой.
«Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
Ведь нужно в жизни стойким быть всегда,
Уверенным в себе, не возгордиться,
Быть мужественным нужно до конца…», — написала Нюша.
Фолловеры пришли в настоящий восторг от пронзительных строк и искренности чувств влюбленных.
«У Вас чудесная семья!»
«Душевно…»
«Котики, какие же вы милые!» — отмечали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими секретами Нюша делится с подругами в чате, названном в честь сериала «Секс в большом городе».
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