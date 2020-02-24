Певица Нюша регулярно делится с поклонниками милыми семейными фотографиями. На кадрах часто присутствуют и знаменитый супруг артистки Игорь Сивов, и их малышка по имени Симба. Фанаты отмечают: звездная пара искренне и бережно относится друг к другу, что большая редкость в современном мире.

В честь Дня защитника Отечества Нюша выложила еще один трогательный пост в Instagram. Звезда опубликовала нежное фото с супругом и процитировала стихотворение «Мужество» поэтессы Лейлы Джиоевой.

«Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,

Ведь нужно в жизни стойким быть всегда,

Уверенным в себе, не возгордиться,

Быть мужественным нужно до конца…», — написала Нюша.

Instagram @nyusha_nyusha

Фолловеры пришли в настоящий восторг от пронзительных строк и искренности чувств влюбленных.

«У Вас чудесная семья!»

«Душевно…»

«Котики, какие же вы милые!» — отмечали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими секретами Нюша делится с подругами в чате, названном в честь сериала «Секс в большом городе».