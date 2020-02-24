Сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана под Смоленском

Сотрудники Следственного комитета устроили для ветерана праздничный салют. Красочные, мерцающие залпы раскрасили вечернее небо над Вязьмой в Смоленской области. Ровно в 19.00 22 февраля в воздух были запущены сотни разноцветных огней в честь почетного гражданина города Ивана Соколова и всех защитников родины. Салют стал трогательным подарком в завершение встречи ветерана Великой Отечественной войны с офицерами СК.

Сотрудники ведомства прибыли в Вязьму накануне Дня защитника Отечества. Они поздравили Соколова с праздником, подарили ему календарь, изготовленный в преддверии дня Победы с его фотографией, а после прошли к вечному огню, где возложили цветы и почтили минутой молчания героев боевых сражений 1941 — 1945 годов.

Иван Соколов родился в деревне Лебедево современного Вяземского района Смоленской области. В 1940 году мужчина был призван в Красную Армию Семлевским районным военным комиссариатом Смоленской области. С первого до последнего дня он сражался на фронтах Великой Отечественной войны, три раза был ранен. Иван принимал участие в героической обороне Ленинграда, продлившейся 900 дней. 22 марта 1943 года он был награжден медалью «За боевые заслуги», а 8 июня 1943 года ему была вручена награда «За оборону Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru показывал салют в честь Дня защитника Отечества в Петербурге.