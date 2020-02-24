Рэпер Face и парень, похожий на сына Порошенко, произвели фурор на концерте

В сети появилось видео, которое было записано во время выступления известного российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин) в Лондоне. Пользователи интернета заметили молодого человека, который похож на младшего сына бывшего президента Украины Петра Порошенко — 19-летнего Михаила.

На кадрах видно, как предполагаемый сын политика поднялся на сцену, под крики звезды «русские в Лондоне». После чего музыкант дал юноше микрофон и оба начали танцевать под музыку. Ролик выложил на своей странице в Facebook украинский журналист и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что „русские в Лондоне“. Концерт репера Face 21.02», — написал политик.

Михаил Порошенко — самый младший ребенок в семье экс-президента Украины. Он родился в 2001 году. По официальной информации, Михаил учится в Великобритании.

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