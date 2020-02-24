Юрий Лоза усомнился в успехе Maruv в России

Певец Юрий Лоза заявил, что большого успеха украинская исполнительница Maruv в России вряд ли сможет добиться. Об этом музыкант сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней. А от английской песни ему хорошо не будет», — заявил артист.

Накануне певица Maruv поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram, чем вызвала недовольство своих соотечественников. Некоторые российские артисты заявили, что певице следует переехать в нашу страну. Однако Лоза так не считает. Он посоветовал отправиться Maruv в гастрольный тур по Европе, где, по его мнению, она найдет благодарную публику.

«Пускай едет в европейское турне и там поет и радуется своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы — россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней», — подчеркнул Лоза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лозу возмутила идея отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских.