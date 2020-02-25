Бизнесмен Александр Удодов поведал о 500 миллионах рублей налогов, выплаченных за десять лет

Российский предприниматель Александр Удодов в эксклюзивном интервью «Известиям» признался, что за последние десять лет как физическое лицо он уплатил налогов свыше 500 миллионов рублей. Он также отметил, что как законопослушный гражданин всегда декларировал свои доходы.

Поведал бизнесмен и о недвижимом имуществе своей семьи, так как понимает, что этот вопрос имеет большую значимость для общества.

«На момент женитьбы супруга владела несколькими небольшими смежными земельными участками общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — сообщил Александр Удодов «Известиям».

Предприниматель также уточнил, что стоимость всего этого недвижимого имущества в несколько раз меньше законных и официально задекларированных доходов его семьи.

Подробности опубликованы в эксклюзивном материале «Известий» «Мой бизнес постоянно под увеличительным стеклом».

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