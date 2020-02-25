Очередную годовщину независимости Эстонии отметили факельным шествием
Огненная процессия прошла по Старому городу к площади, где состоялся концерт.
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Фото, видео: DPA/TASS, Twitter
Факельное шествие в седьмой раз прошло в столице Эстонии в четь 102 годовщины независимости республики. Акцию провела правящая Консервативная народная партия EKRE и ее молодежная организация.
Как сообщает ERR.ee, 24 февраля вечером толпа с зажженными факелами в течение часа шагала по улицам Старого Таллинна, а затем на площади Вабадузе состоялся небольшой митинг с выступлением лидеров партии. После прошел концерт.
Отсчет своей независимости республика ведет от 24 февраля 2018 года, когда был принят «Манифест всем народам Эстонии».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, такие процессии проводятся в Таллинне в день независимости ежегодно с 2014 года и вызывает у многих ассоциации с огненными шествиями, проводившимися в нацистской Германии.
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