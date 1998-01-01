Видео: Факельный марш по улицам Таллина — в Эстонии отметили День независимости

, 12:27 Эфирная новость 37

Массовые шествия по улицам очень любили в нацисткой Германии, с недавних пор без подобных огненных атрибутов не обходится ни один праздник в современной Прибалтике.

Фото, видео: Пятый канал, sodrugestvo.info

Эстония отпраздновала 101-ю годовщину своей независимости массовым огненным шествием по улицам столицы. В воскресенье, 24 февраля, многотысячная толпа с зажженными факелами в руках заполонила центр Таллина.

Среди демонстрантов были не только местные радикалы, но и националисты из соседних стран с флагами профашистских прибалтийских организаций.

Такие огненные шествия очень любили в нацистской Германии. Но с недавних пор без факелов невозможно представить ни один праздник в постсоветской Прибалтике.

Корреспондент Артур Ломидзе рассказывает о знаках и символах мнимой свободы.

Ранее Пятый канал рассказывал о факельном шествии в честь легионеров Ваффен СС в пригороде Риги.

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