Эстония отпраздновала 101-ю годовщину своей независимости массовым огненным шествием по улицам столицы. В воскресенье, 24 февраля, многотысячная толпа с зажженными факелами в руках заполонила центр Таллина.

Среди демонстрантов были не только местные радикалы, но и националисты из соседних стран с флагами профашистских прибалтийских организаций.

Такие огненные шествия очень любили в нацистской Германии. Но с недавних пор без факелов невозможно представить ни один праздник в постсоветской Прибалтике.

Корреспондент Артур Ломидзе рассказывает о знаках и символах мнимой свободы.

Ранее Пятый канал рассказывал о факельном шествии в честь легионеров Ваффен СС в пригороде Риги.