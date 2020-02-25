«Найти своих»: стало известно, чем собирается заняться Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев, объявивший несколько дней назад, что покидает Первый канал, пока еще продолжает вести шоу «На самом деле». Тем временем коллеги и поклонники строят предположения относительно причин такого поворота в карьере известного телеведущего и его планах.

Как пишет сайт KP.RU, коллеги Шепелева по телешоу говорят, что по слухам, он получал пять миллионов рублей в месяц, но захотел больше. Кроме того, неназванные источники издания утверждают, что шоумен уже тайно встречался с потенциальными работодателями — в частности, с генеральным директором телеканала «Пятница» Николаем Картозия.

«Шепелеву, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое „желтое“, как „На самом деле“, что Шепелева очень обрадовало», — рассказали в «Останкино».

Сам вдовец Жанны Фриске поделился самыми ближайшими планами на своей странице в Instagram.

«Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что „самое важное в жизни — найти своих и успокоиться“. Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь», — написал Шепелев.

Instagram @dmitryshepelev

Однако перед началом поисков он собирается отвезти в горы шестилетнего сына Платона, который «соскучился по сноуборду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев подал в суд на отца скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске из-за наследства.