В Японии скончался старейший мужчина в мире, признанный таковым две недели назад

Старейший мужчина на Земле — 112-летний житель японского города Джоэцу Томоаки Ватанабэ скончался 23 февраля в медицинском учреждении для престарелых, сообщает японский новостной сайт Joetsu Town Journal. Только 12 февраля его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. После этого, по словам его родственников, Томоаки больше не мог самостоятельно есть, но получал питание внутривенно. А три дня назад у долгожителя начались проблемы с дыханием.

Томоаки Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. После окончания сельскохозяйственной школы в возрасте 18 лет отправился на Тайвань, где работал на сахарной плантации, а после Второй мировой войны вернулся в Японию и до пенсии трудился в префектуре Ниигата. Похороны долгожителя назначены на 28 февраля.

Предыдущий обладатель титула самого пожилого мужчины в мире Масадзо Нонака тоже был жителем Японии и скончался чуть больше года назад в возрасте 113-лет. Самая пожилая женщина 117-летняя Канэ Танака также живет в Стране восходящего солнца. Она же внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек на планете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японские ученые обнаружили в организме людей 110 лет старше избыток специфических иммунных клеток, которые, по мнению исследователей, и помогли им дожить до столь преклонного возраста.