Мария Захарова ответила на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель МИД РФ назвала балаганом расследование Совместной следственной группы (ССГ) обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Расследование Совместной следственной группы (ССГ) обстоятельств крушения малайзийского Boeing на Донбассе становится все больше оторванным от реальности.
Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление голландского прокурора о том, что есть как минимум один свидетель того, что по самолету была запущена ракета комплекса «Бук».
«Из показаний: „Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…“ Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала Захарова.
Boeing 777 Малайзийских авиалиний потерпел крушение на Донбассе в июле 2014-го. На борту были 298 человек — они все погибли. Летом прошлого года международные следователи назвали имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Суд над ними начнется в марте. Россия неоднократно ставила под сомнение выводы Следственной группы — зачастую они не имеют никаких оснований. При этом, мнение российских специалистов в расследовании не учитывается.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению самолета рейса MH17.
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