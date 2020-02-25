Мария Захарова ответила на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Расследование Совместной следственной группы (ССГ) обстоятельств крушения малайзийского Boeing на Донбассе становится все больше оторванным от реальности.

Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление голландского прокурора о том, что есть как минимум один свидетель того, что по самолету была запущена ракета комплекса «Бук».

«Из показаний: „Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…“ Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала Захарова.

Boeing 777 Малайзийских авиалиний потерпел крушение на Донбассе в июле 2014-го. На борту были 298 человек — они все погибли. Летом прошлого года международные следователи назвали имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Суд над ними начнется в марте. Россия неоднократно ставила под сомнение выводы Следственной группы — зачастую они не имеют никаких оснований. При этом, мнение российских специалистов в расследовании не учитывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению самолета рейса MH17.