Дети в дагестанском селе вынуждены учиться в здании фабрики вместо школы

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Единственная школа в селе Рахата сгорела летом 2017 года, местным жителям пообещали новую, но строить ее так и не начали.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

В дагестанском селе Рахата местные жители собрались на стихийный митинг, они требуют от властей решить вопрос со строительством новой школы. Почти пятьсот детей сейчас занимаются в здании фабрики, где в производстве используются токсичные материалы. Родители говорят, что дети плохо себя чувствуют, у многих упало зрение. Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов выяснял, почему местные власти закрывают глаза на проблему. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учителя не вызвали скорую школьнице с травмой головы, так как не знали номера.

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