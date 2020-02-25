Дети в дагестанском селе вынуждены учиться в здании фабрики вместо школы

В дагестанском селе Рахата местные жители собрались на стихийный митинг, они требуют от властей решить вопрос со строительством новой школы. Почти пятьсот детей сейчас занимаются в здании фабрики, где в производстве используются токсичные материалы. Родители говорят, что дети плохо себя чувствуют, у многих упало зрение. Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов выяснял, почему местные власти закрывают глаза на проблему. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учителя не вызвали скорую школьнице с травмой головы, так как не знали номера.