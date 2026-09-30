Школьное телевидение запустят в России

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 35 0

Пилотный проект с фильмами и роликами сначала будет работать в 15 регионах.

Во всех школах России планируется нововведение к 2027 году

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Единое школьное телевидение планируют запустить во всех учебных заведениях России с 2027 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, проект уже подготовлен и сначала будет работать в пилотном режиме в 15 регионах. В рамках школьного телевидения ученикам будут показывать фильмы и видеоролики, которые могут использоваться в том числе для обучения.

Контент планируют транслировать после уроков и во время перемен. В ведомстве рассчитывают оценить результаты пилотного запуска, после чего распространить проект на школы по всей стране.

Кравцов отметил, что школьное телевидение станет частью созданной в образовательных учреждениях системы воспитательной работы.

Глава Минпросвещения РФ также отметил, что в школах создана система воспитательной работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кравцов назвал предельную норму учебной нагрузки в российских школах. По его словам, ученики первых классов в неделю должны заниматься максимум 21 час.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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