Школьное телевидение запустят в России

Единое школьное телевидение планируют запустить во всех учебных заведениях России с 2027 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, проект уже подготовлен и сначала будет работать в пилотном режиме в 15 регионах. В рамках школьного телевидения ученикам будут показывать фильмы и видеоролики, которые могут использоваться в том числе для обучения.

Контент планируют транслировать после уроков и во время перемен. В ведомстве рассчитывают оценить результаты пилотного запуска, после чего распространить проект на школы по всей стране.

Кравцов отметил, что школьное телевидение станет частью созданной в образовательных учреждениях системы воспитательной работы.

Глава Минпросвещения РФ также отметил, что в школах создана система воспитательной работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кравцов назвал предельную норму учебной нагрузки в российских школах. По его словам, ученики первых классов в неделю должны заниматься максимум 21 час.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.