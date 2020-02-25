В Архангельской области пенсионерки собрали хоккейную команду

Дойти до победы — такую цель поставили удивительные бабушки из Архангельской области. Пенсионерки собрали полноценную хоккейную команду и многое, как считает их тренер, у бабушек получается не хуже внуков. При этом самой младшей 52 года, а самой старшей 80. Тут главное не бояться, ведь трус не играет в хоккей. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о самых отважных бабушках страны. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.