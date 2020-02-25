В Архангельской области пенсионерки собрали хоккейную команду

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Самой младшей хоккеистке 52 года, самой старшей — уже 80 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Дойти до победы — такую цель поставили удивительные бабушки из Архангельской области. Пенсионерки собрали полноценную хоккейную команду и многое, как считает их тренер, у бабушек получается не хуже внуков. При этом самой младшей 52 года, а самой старшей 80. Тут главное не бояться, ведь трус не играет в хоккей. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о самых отважных бабушках страны. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.

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