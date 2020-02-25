«Мое сердце не бывает свободным!» — звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова о личной жизни

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Ниса Мурзанаева
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34-летняя теледива призналась — она мечтает иметь много детей.

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Фото, видео: Instagram @viktoriyamaslova_official

Звезда российского сериала «Триггер» Виктория Маслова откровенно рассказала о личной жизни. 34-летняя теледива призналась — она мечтает иметь много детей. При этом звезда абсолютно уверена в том, что наследники не будут мешать ей строить карьеру.

«Ульяна Лопаткина вышла танцевать балет через неделю после рождения ребенка. Вот это для меня показатель. А мы что? Мы же не шпагаты прыгаем. Я вообще не считаю, что дети как-то могут помешать карьере. Я с детства не понимаю этого разделения: карьера, семья. Невозможно быть счастливой актрисой, не будучи счастливой женщиной. И наоборот. Ну никак, а про что тогда играть, а чем играть, а чем жить?» — цитирует знаменитость Starhit.

Виктория Маслова старается не комментировать личную жизнь. Однако актриса подчеркивает — проблем с отсутствием ухажеров она не испытывает.

«Мое сердце никогда не бывает свободным», — заявила звезда.

Популярная артистка утверждает, что все свободное от работы время старается посвящать семье. Свою маму Виктория Маслова называет лучшей подругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем может зацепить зрителя сериал «Триггер».

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