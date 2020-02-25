Молодая пассия Петросяна приготовила изысканный ужин, а тот поел в ресторане

Татьяна Брухунова, которой приписывают брак с известным юмористом Евгением Петросяном, опубликовала в Instagram видео c демонстрацией своих кулинарных навыков. Помощница юмориста на кадрах готовит пасту с осьминогом. Поклонники предположили, что таким изысканным блюдом она хочет порадовать своего возможного бойфренда 74-летнего юмориста.

В этот же вечер Евгений Петросян разместил в микроблоге фотографию из ресторана, на которой позирует с… приготовленным осьминогом. Фанаты тут же предположили — домашний ужин с морскими «тварями» от Брухуновой не впечатлил комика, и он отправился «доедать» в общественное место.

«На ночь есть вредно! Поэтому я не буду… В следующий раз…» — шутливо подписал пост юморист.

Instagram @petrosyanevgeny

Если Евгений Петросян старается следить за фигурой и ограничивать питание, то его подруга абсолютно не зациклена на похудении. Недавно Татьяна Брухунова опубликовала фотографию с огромным блюдом пирожков и честно призналась — большую часть выпечки она съела одна.

«Были пирожки. Много пирожков. И я без зазрения совести съела десять штук! Сейчас немного стыдно (перед собой), но… Это было бесподобно!» — заявила подруга Петросяна.

Instagram @bruhunova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Степаненко прокомментировала слухи о беременности молодой пассии Петросяна.