Степаненко прокомментировала слухи о беременности молодой пассии Петросяна

Слухи о беременности Татьяны Брухуновой прокомментировала бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко. Запись короткого разговора с юмористкой включили во время эфира программы «Пусть говорят».

Корреспондент спросил артистку по телефону, что она думает о возможном появлении ребенка у юмориста и его молодой избранницы.

«Господи, да что вы ко мне (обращаетесь — Прим.ред.) с такими вопросами? — отреагировала Степаненко. — Очень хорошо!».

После этих слов она повесила трубку. Сидящие в студии гости, включая актрису Эвелину Бледанс, расценили ответ как положительную реакцию экс-супруги Петросяна.

Сам 74-летний мэтр предпочитает не делиться подробностями личной жизни, и Брухунова, с которой он якобы заключил брак, хранит молчание. Меж тем стилисты не раз обращали внимание, что в последние месяцы девушка перешла в одежде на стиль oversize. Объемные мешковатые пальто и свитера способны скрывать округлившийся живот вплоть до последних сроков беременности.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Евгения Петросяна Брухунова призналась, что публичность портит ей жизнь.