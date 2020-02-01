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«Хочу, чтобы про нас забыли»: Елена Степаненко рассказала о разводе с Петросяном

, 0:01 | Алиса Старжевская 36

Артистка признается, что давно не следит за тем, что про нее пишут журналисты.

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Елена Степаненко спустя долгое время впервые прокомментировала нашумевший развод с Евгением Петросяном. Супруги до сих пор занимаются дележкой имущества, пишет «Собеседник».

По словам юмористки, она старается не следить за мерзкими фактами и новостями, которые публикуют некоторые СМИ. У Елены нет аккаунтов в социальных сетях, она не читает газет, которые «пестрят» скандальными заголовками о ее развалившемся браке.

«Думаю, давно уже пора закончить. Но почему-то все муссируется и муссируется. Я очень хочу, чтобы про нас забыли, про эту историю. Но, к сожалению, видимо, в стране нет других дел и проблем, поэтому все это муссируют!» — сетует Степаненко.

Артистка сейчас сосредоточена на работе, но и лишнюю нагрузку на себя не берет.

«Нет, у меня есть гастроли. В этом плане все прекрасно. Я никогда много не выступала. Мне всегда всего хватало», — скромно заявляет Елена.

По основной версии, причиной разрыва пары юмористов является появление в жизни Евгения Вагановича молодой помощницы Татьяны Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Евгения Петросяна называет Елену Степаненко мамой.

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