Школьница впала в кому, попив шампанского в Москве

Школьница впала в кому в Москве во время отдыха с друзьями на Болотной набережной. Как стало известно 5-tv.ru, подростки распивали шампанское.

Инцидент произошел 23 февраля. Компания молодых людей распивала спиртное, как вдруг их 16-летняя подруга потеряла сознание. На место вызвали скорую помощь.

В больнице у школьницы диагностировали дыхательную недостаточность третьей степени, кому и алкогольное опьянение. Сейчас она находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.