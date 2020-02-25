Школьница впала в кому, попив шампанского в Москве

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Игорь Рязов
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Компания молодых людей отдыхала на Болотной набережной.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Школьница впала в кому в Москве во время отдыха с друзьями на Болотной набережной. Как стало известно 5-tv.ru, подростки распивали шампанское.

Инцидент произошел 23 февраля. Компания молодых людей распивала спиртное, как вдруг их 16-летняя подруга потеряла сознание. На место вызвали скорую помощь.

В больнице у школьницы диагностировали дыхательную недостаточность третьей степени, кому и алкогольное опьянение. Сейчас она находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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