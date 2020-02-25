В год 20-летия культового фильма «Брат-2» первая любовь Сергея Бодрова-младшего Ирина Васенина согласилась рассказать историю своего романа с актером. Как пишет издание StarHit, любовь захватила молодых людей еще в институте, где Сергей учился на истфаке.

По словам Ирины, взаимные чувства вспыхнули сразу. Они проводили много времени вместе, но потом судьба распорядилась иначе — когда пришло время писать диссертацию, Сергей уехал в Италию, а Ирина в Штаты. Когда молодые люди вернулись, отношения уже не сложились.

Сама бывшая возлюбленная актера признается, свадьбы не было бы, даже если бы оба остались в России. В то время Бодров-младший был еще не готов к серьезной семейной жизни.

«В Сереже подкупало многое: он был невероятно обаятелен, эрудирован, с большим уважением относился к женщинам. Он очень нравился девушкам. Мы много времени проводили вместе, но Сережа тогда еще не был готов к семейной жизни», — рассказала Васенина.

Разрыв с Бодровым вывел Ирину на другой путь — вскоре она встретила свою любовь и вышла замуж. В браке она родила троих детей. Что касается Бодрова, он познакомился с будущей женой Светланой и через год женился. Пара была вместе до трагического конца, когда Сергей пропал без вести в 2002 году во время съемок фильма в горах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Сухоруков, известный по совместной работе с Бодровым в картинах «Брат» и «Брат-2», снимется в роли Чикатило. Его партнером на площадке в роли следователя станет актер Александр Паль.