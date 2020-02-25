Стройные ножки возлюбленной Саши Петрова восхитили соцсети

Возлюбленная актера Александра Петрова Стася Милославская поделилась с подписчиками фото из отпуска в Италии. Снимок, сделанный во время отдыха в Тоскане, позволяет поклонникам пары насладиться видом очаровательных стройных ножек актрисы.

«Ах, как хочется вернуться», — написала девушка Петрова.

Instagram @milostasii

Подписчики восхищенно писали о том, как хороша собой юная актриса, а также отговаривали от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса.

«Ты настоящая роза!»

«Стася, аккуратнее, там даже футбольные матчи отменяют из-за коронавируса»

«Ножки — огонь», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров публично признался в любви своей новой пассии. Долгое время пара скрывала отношения. Их роман широко обсуждался в сети, и далеко не все поклонники были в восторге от Милославской. Поговаривают, что именно она стала причиной расставания актера с бывшей возлюбленной, Ириной Старшенбаум.