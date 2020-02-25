Стройные ножки возлюбленной Саши Петрова восхитили соцсети
Актриса Стася Милославская призналась, что очень скучает по отдыху в Италии.
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Фото, видео: Instagram @milostasii
Возлюбленная актера Александра Петрова Стася Милославская поделилась с подписчиками фото из отпуска в Италии. Снимок, сделанный во время отдыха в Тоскане, позволяет поклонникам пары насладиться видом очаровательных стройных ножек актрисы.
«Ах, как хочется вернуться», — написала девушка Петрова.
Подписчики восхищенно писали о том, как хороша собой юная актриса, а также отговаривали от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса.
«Ты настоящая роза!»
«Стася, аккуратнее, там даже футбольные матчи отменяют из-за коронавируса»
«Ножки — огонь», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров публично признался в любви своей новой пассии. Долгое время пара скрывала отношения. Их роман широко обсуждался в сети, и далеко не все поклонники были в восторге от Милославской. Поговаривают, что именно она стала причиной расставания актера с бывшей возлюбленной, Ириной Старшенбаум.
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