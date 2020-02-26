Максим Дунаевский не спешит жениться в восьмой раз. Психолог не исключает возвращение к бывшей

Еще месяц назад в своем интервью Максим Дунаевский сообщил: он вскоре собирается жениться на возлюбленной Алле Новоселовой. Но дата свадьбы до сих пор не назначена. Неужели музыкант передумал? Хочет ли сама избранница композитора под венец? Планирует ли пара детей? И есть ли вероятность того, что Дунаевский вернется к бывшей супруге? Только в программе «Светская Хроника»!

В январе СМИ писали: Максим Дунаевский разводится с Мариной Рождественской после 20 лет совместной жизни. Музыкант заявил, что у него есть другая и он намерен на ней жениться. Новость о возможном восьмом браке артиста застала врасплох его седьмую супругу.

«Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал?»

Только как Марина могла узнать о расставании в январе, если бракоразводный процесс между ними завершился еще до Нового года? Информация об этом есть на сайте Мосгорсуда. Но, несмотря на официальный статус холостяка, композитор не спешит делать предложение новой избраннице.

«Это все уже такие детали, тонкости и, главное, что ненужные вещи для жизни… я ненавижу вообще формальности», — эксклюзивно рассказал Максим Дунаевский в программе «Светская Хроника».

Как говорит музыкант, с Новоселовой они вместе уже три года. По словам экс-супруги композитора, этот рубеж часто становился для Дунаевского непреодолимым.

Марина Рождественская, бывшая жена Максима Дунаевского: «Страсть вообще через три года, наверное, утихает. Что, собственно, он и принимал за конец. Поэтому все отношения больше трех лет, фактически, не продолжались у него».

Так, может, поэтому Максим Исаакович и передумал жениться в восьмой раз — просто остыли чувства? Ведь его роману с Аллой уже три года.

Наталия Эль, психолог: «Прожив определенный период времени с женщиной, которая, казалось бы, соответствует тому идеалу, он понимает, что нет, это не та женщина».

В случае с Рождественской музыкант сам настаивал на свадьбе.

«Он очень хотел, чтобы у меня хотя бы была свадьба».

Была ли в жизни Аллы Новоселовой торжественная церемония с белым платьем — неизвестно. Дунаевский рассказывает: на официальном бракосочетании нынешняя возлюбленная не настаивает.

«Мы находимся уже на такой ступени жизни, что, я думаю, этим уже смущаться не стоит. Надо смущаться, когда нет нормальных взаимоотношений, когда они заканчиваются».

Венчаться с избранницей, кажется, Максим Исаакович тоже не намерен. Таинство в его жизни уже было — с Мариной Рождественской.

«Вообще-то я его первая жена. Потому что он ни с кем не венчался. У нас было потрясающее венчание».

Это не помогло сохранить их семью. Максим Исаакович теперь пересмотрел свое отношение к венчанию.

«Венчание, наверно, это очень красивое таинство, очень красивое действо, но на самом деле… Когда-нибудь там, когда мы окажемся, мы поймем истинную цену всему этому, а пока мы и сами не понимаем этого».

Алла младше Максима Дунаевского более чем на 30 лет. Она доцент, кандидат наук, преподает в музыкально-педагогическом институте. Артист делится: ему нравится радовать молодую избранницу.

У Максима Дунаевского сын и две дочери — от разных женщин. Планирует ли 75-летний композитор еще детей? Ведь среди его звездных ровесников немало тех, кто решился в этом возрасте вновь стать родителем.

«Ну что вы, я нормальный, как сказать, трезвый человек! Детей надо поставить успеть на ноги. А вот внуков у меня нет, как ни странно».

Ровно год назад Марина Рождественская мечтала о появлении внуков в их доме. Женщина вообще не представляла будущее без Дунаевского.

«Я его люблю. Я не хочу его никому отдавать. Я вижу свое будущее в семье, прежде всего. Я даже совершенно спокойно отношусь к тому, что в скором времени у меня внуки могут появиться».

Музыкант еще никогда не возвращался к своим бывшим женам. Но психолог говорит: на этот раз может произойти исключение.

Наталия Эль, психолог: «Вполне возможно, что это произойдет и Максим вернется к Марине, поняв, что та женщина, которая находится рядом, не соответствует тем качествам, которые он предъявляет вообще по отношению к женщинам. Потому что 20 лет это все-таки большой срок».

Но пока об этом речь не идет. Экс-супруги занимаются разделом имущества.

Главный вопрос — дом в подмосковном Алабино. Сейчас там живет Марина, а Дунаевский продолжает оплачивать счета за содержание коттеджа. Максим Исаакович заявил: продавать особняк не видит смысла, но и Рождественской он не по карману. Поэтому композитор ищет альтернативное решение проблемы.