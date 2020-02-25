«Ситуация выходит из-под контроля»: Дима Билан сообщил о проблемах со здоровьем
Певец пожаловался на нестерпимую боль и отменил концерт в Кирове.
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Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Очередной концерт Димы Билана в Кирове переносится по состоянию здоровья певца. Об этом он заявил в Instagram, попросив подписчиков войти в его положение.
«Так получилось, что всю неделю тура по Германии я, превозмогая боль, выходил на сцену! Не хотел подводить вас и свою команду! А вчера, вернувшись домой всего на десять часов — и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров понял, что ситуация выходит из-под контроля, и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись!» — написал Билан.
Артист объяснил, что у него плотный график выступлений без единого выходного. Хотя бы день ему нужно посвятить себе, чтобы самочувствие не ухудшилось. Поэтому он принял решение пожертвовать одним концертом, отодвинув его на месяц вперед. Всем временно обделенным кировчанам исполнитель обещал приятный подарок при следующей встрече.
Что именно с ним произошло, Билан не уточнил. В записанном для фанатов видео-обращении певец упомянул о сезонных обострениях, но предпочел не вдаваться в подробности. В комментариях фолловеры с пониманием отнеслись к положению звезды и пожелали любимцу скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru писал, что Диме Билану во время операции сняли с ноги титановую пластину с девятью шурупами.
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