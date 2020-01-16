Диме Билану во время операции сняли с ноги титановую пластину с девятью шурупами

В новом посте в своем личном блоге Дима Билан рассказал фанатам о том, как прошел его 2019 год. Артист убежден, что все плохое осталось в прошлом. Однако, кое-что до сих пор не дает певцу покоя — за прошлый год исполнитель дважды перенес хирургическое вмешательство, а недавно во время операции у него сняли титановую пластину с девятью шурупами.

Билан надеется, что 2020 год обойдется без подобных форс-мажоров, которые полностью переворачивают привычную жизнь.

Instagram @bilanofficial

«Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени. Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами! Так что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и восстановлении», — делится с подписчиками Билан.

Своим фанатам поп-исполнитель написал огромное признание, в котором поблагодарил преданную аудиторию за поддержку и внимание.

«Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам, которые так мощно меня поддерживали, я вас невероятно ценю и чувствую, хоть бываю и немногословен периодами! Мое к вам почтение, любимые люди!» — пишет знаменитость в блоге.

По словам Димы, в конце января он уже планирует встать на ноги и вернуться к концертной деятельности.

«Димушка! Держись, мы все с тобой»;

Поправляйся, дорогой»;

«Здоровья тебе дорогой и крепких ног», — пожелали кумиру фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Влад Топалов перенес две операции с начала года.