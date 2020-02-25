Четыре знака зодиака, которые готовы к однополой любви

Астрологи уверены — люди выбирают партнеров, в зависимости от того, под каким созвездием они родились. Эксперты утверждают, что существует четыре знака зодиака, чьи представители по статистике чаще других возможно готовы вступить в однополые отношения. При этом важно отметить, что все это лишь статистика, которая не является правилом.

Рыбы

Загадочные и склонные к бесконечному романтизму. Рыбам наплевать на мнение окружающих, они делают то, что считают нужным и просто плывут по течению жизни. Склонность к нетрадиционной сексуальной ориентации чаще всего демонстрируют женщины, рожденные под этим знаком зодиака. Они слушают свое сердце и поступают так, как оно им велит.

Тельцы

Чаще всего к однополой любви готовы представительницы женской половины человечества, рожденной под этим созвездием. Тельцы склонны к сохранению семейных традиций и обожают детей. Можно предположить, что их отношения с любимыми продлятся долго и будут наполнены спокойствием и гармонией. Об этом пишет издание «Экспресс-новости».

Стрельцы

Представители этого знака зодиака обожают авантюры, приключения и все новое. К тому же, им не чужд эпатаж. Ради изумления окружающих и получения столь желанного необычного опыта Стрельцы способны окунуться в «омут» однополой любви с головой. Их смелость и способность доводить начатое до конца может привести к тому, что они и вовсе решат сменить пол. При этом в отношениях они проявят себя, как чуткие, уважающие своего партнера люди.

Водолеи

Легко парящие по жизни, воздушные, без особых привязанностей к месту и людям… Они могут вступить в однополые отношения ради эксперимента. Астрологи считают, что для Водолеев такая любовь, скорее, баловство. При этом отмечается, что Водолей встретивший на своем пути подходящий знак (Близнецы, Стрельцы, Овны) и удостоверившийся в надежности партнера, действительно может прожить с любимым человеком долгую и счастливую жизнь.

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