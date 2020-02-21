ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе

Не секрет, что отношения между мужчиной и женщиной складываются не всегда гладко. И причин тому может быть масса — от разных характеров до несовпадения социальных статусов влюбленных. Угадать заранее никогда нельзя, как сложится история любви, но внимательно приглядеться к партнеру могут помочь звезды. Как сообщает сайт «Узнай Все!», есть сочетания знаков зодиака, которым изначально не стоит пытаться строить любовь.

Весы и Рыбы

Эти два знака в начале отношений просто очарованы друг другом. Весы ценят романтичность Рыб, а те, в свою очередь, благодарны за силу и понимание своим избранникам. Но, чем благодушнее начало, тем сильнее разочарование от недолговечности идиллии — как только влюбленные решат делить один дом на двоих, начнутся сложности. Оба знака проявят пассивность и нежелание делать первый шаг, что неминуемо приведет к разрыву.

Скорпион и Лев

В этом союзе главным врагом для любви станет ревность. Лев — собственник, а потому не простит Скорпиону внимания со стороны других, а также его намеренных провокаций. Тот останется недовольным партнером из-за его вечного желания лидировать в паре. Не добавит прочности паре и испытание бытом — в конце концов, знаки разойдутся.

Водолей и Козерог

В этой паре ведущую роль играет Козерог. Сначала он впечатлен чувствительностью партнера, но затем видит, что за ней стоит инфантильность. Рано или поздно ему надоест решать общие проблемы в одиночку, пока Водолей грезит и мечтает. Разница характеров будет выражаться во всем, особенно в мелочах, которые так легко выводят из равновесия.

Стрелец и Телец

Эти два знака с трудом притираются друг к другу. Стрелец требует от партнера гибкости, которой обладает сам. Но строптивый Телец не намерен менять привычки и идти на компромиссы. Они могут поладить как деловые партнеры, но в любовном союзе обречены на провал.

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