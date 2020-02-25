«Настоящая красавица!»: 37-летняя Водянова покорила фанатов селфи без макияжа
Знаменитая модель показала окружающим свою естественную красоту.
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Фото, видео: Instagram @natasupernova
Наталья Водянова для многих — образец женственности и красоты. В свои 37 лет популярная модель продолжает сниматься для именитых брендов и участвовать в показах мирового уровня.
Несмотря на большие возможности, звезда призналась, что ни разу не делала пластические операции. Она настаивает: без модного макияжа и вмешательств врача тоже можно быть красавицей. И в доказательство этому выкладывает честные селфи в Instagram, не боясь, что ее осудят.
Поклонники Натальи регулярно пишут ей комплименты под снимками, а также интересуется, что помогает Водяновой в этом возрасте выглядеть словно юная девушка.
«Настоящая красавица!»
«Как вам удается сохранять себя в форме?! Прекрасная!»
«Наташенька, с каждым годом Вы все краше!» — отмечают фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Водянова в халате и без макияжа посреди Палермо покаялась в незнании географии.
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