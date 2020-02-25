Назван ТОП имен, запрещенных в России, Мексике, Китае, Великобритании и Германии
Называть детей этими именами нельзя из соображений этики и безопасности.
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Фото, видео: ТАСС/YAY, ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев, /Павел Бедняков, /Кристина Кормилицына, /Артем Коротаев, globallookpress.com /Vitaly Gubin
Не секрет, что современные родители порой чересчур креативно подходят к выбору имени для будущего ребенка. Однако Дзен-канал Statusname.ru напоминает: с древних времен считалось, что этот выбор нужно делать максимально осознанно. Ведь имя буквально «программирует» человека на ту или иную судьбу.
Конечно, сегодня молодые пары, выросшие в различных культурах и религиозных средах, могут проявить фантазию при нарекании малыша. Однако в некоторых странах на законодательном уровне составлен ТОП запрещенных имен, чтобы уберечь беззащитного ребенка от насмешек и издевательств в будущем.
Россия
Опираясь на горький опыт отчаянных родителей, с 2017 года на территории РФ запрещены любые цифро-буквенные обозначения, титулы, ранги, клички животных, бранные слова, а также несоответствующие полу имена.
Например, БОЧ, 485066, Шарик, Люцифер, Королевна.
Мексика
В этой стране под строгим запретом находятся имена вымышленных героев, бессмысленные слово- и буквосочетания, названия брендов, а также издевательские слова.
Такие, как: Микки Маус, Яндекс.
Китай
С древности в этом государстве запрещалось называть детей в честь действующего правителя. Кроме того, с 2017 года здесь запретили сколько-нибудь религиозные имена. Такое решение было принято с целью избежать возможного разжигания экстремистских настроений в обществе. В числе прочего, есть правило, что ребенку нельзя давать имя, призывающее к агрессивным действиям, насилию или мести.
К примеру: Ислам, Коран, Священная война, Хадж.
Великобритания
Эта, на первый взгляд, гостеприимная страна, как и предыдущие, имеет ряд ограничений при записи имени ребенка в свидетельство о рождении. Например, здесь запросто могут отказать родителям, если выбранное слово непроизносимое, бранное, обозначает титул или состоит из цифр.
Здесь запрещены: 385765, Лорд, Гварву2324.
Германия
Присвоение имени ребенку или смена его по желанию взрослого гражданина в этом государстве строго контролируется. На законодательном уровне здесь запрещены любые слова, уничижающие личность, названия предметов и имена, несоответствующие полу человека.
Например: Гитлер, Помидор, Стул и другие.
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