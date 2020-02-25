В Москве представили спектакль о подвиге легендарной шестой роты ВДВ
29 февраля 2000 года псковские десантники приняли свой последний бой на безымянной высоте в Аргунском ущелье.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru
В Москве представили спектакль о подвиге легендарной шестой роты ВДВ. В этом году исполняется 20 лет с того дня, как псковские десантники героически вступили в неравный бой с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье. Из девяноста солдат и офицеров тогда выжили только шестеро. Музыкальная постановка под названием «Реквием по Героям» основана на письмах воинов-десантников своим родным. Они же первыми и увидели спектакль.
«У каждой мамы сейчас на сердце лежит камень. Говорят, что обычно время лечит — оно не лечит. Мы просто эту боль запихиваем в какой-то уголочек сердечка, но когда оно оттуда выходит, становится очень-очень больно», — рассказала мать героя РФ Романа Соколова Татьяна Соколова.
Спектакль также покажут в международном детском центре «Артек» и в разных городах России.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников, открыли в Ленобласти. В него вошли монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.
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