В Москве представили спектакль о подвиге легендарной шестой роты ВДВ. В этом году исполняется 20 лет с того дня, как псковские десантники героически вступили в неравный бой с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье. Из девяноста солдат и офицеров тогда выжили только шестеро. Музыкальная постановка под названием «Реквием по Героям» основана на письмах воинов-десантников своим родным. Они же первыми и увидели спектакль.

«У каждой мамы сейчас на сердце лежит камень. Говорят, что обычно время лечит — оно не лечит. Мы просто эту боль запихиваем в какой-то уголочек сердечка, но когда оно оттуда выходит, становится очень-очень больно», — рассказала мать героя РФ Романа Соколова Татьяна Соколова.

Спектакль также покажут в международном детском центре «Артек» и в разных городах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов-десантников, открыли в Ленобласти. В него вошли монумент под названием «Гвардейцам всех поколений» и два бюста — бойцам Владимиру Купцову и Александру Исаеву, погибшим на Северном Кавказе.