Пробежки вне закона: в Гатчинский парк в Ленобласти не пускают в спортивной форме
Отныне Гатчинский парк — режимный объект? Высокий забор, стальные турникеты, строгий дресс-код. Негоже близ царской резиденции в спортивных одеяниях появляться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /imago sportfotodienst, 5-tv.ru
В Суздале на пешеходном мосту, который ведет к одной из достопримечательностей — Покровскому монастырю — появилась дверь. С ее помощью владельцы туристического комплекса решили себя обезопасить — запираться на ночь. После возмущения общественности, дверь предписали — не закрывать. Но оставили.
А под Петербургом в одном из музейных парков — Гатчинском, запретили вход в спортивной форме. После возмущения общественности — вход в парк спортсменам разрешили, но запретили бегать группой больше трех, «чтоб не пылили». Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о странных правилах безопасности. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стилисты советуют надевать на свадьбу в качестве гостя.
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