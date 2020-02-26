Пробежки вне закона: в Гатчинский парк в Ленобласти не пускают в спортивной форме

В Суздале на пешеходном мосту, который ведет к одной из достопримечательностей — Покровскому монастырю — появилась дверь. С ее помощью владельцы туристического комплекса решили себя обезопасить — запираться на ночь. После возмущения общественности, дверь предписали — не закрывать. Но оставили.

А под Петербургом в одном из музейных парков — Гатчинском, запретили вход в спортивной форме. После возмущения общественности — вход в парк спортсменам разрешили, но запретили бегать группой больше трех, «чтоб не пылили». Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о странных правилах безопасности. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стилисты советуют надевать на свадьбу в качестве гостя.