Пробежки вне закона: в Гатчинский парк в Ленобласти не пускают в спортивной форме

Эфирная новость 33

Отныне Гатчинский парк — режимный объект? Высокий забор, стальные турникеты, строгий дресс-код. Негоже близ царской резиденции в спортивных одеяниях появляться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /imago sportfotodienst, 5-tv.ru

В Суздале на пешеходном мосту, который ведет к одной из достопримечательностей — Покровскому монастырю — появилась дверь. С ее помощью владельцы туристического комплекса решили себя обезопасить — запираться на ночь. После возмущения общественности, дверь предписали — не закрывать. Но оставили.

А под Петербургом в одном из музейных парков — Гатчинском, запретили вход в спортивной форме. После возмущения общественности — вход в парк спортсменам разрешили, но запретили бегать группой больше трех, «чтоб не пылили». Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о странных правилах безопасности. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стилисты советуют надевать на свадьбу в качестве гостя.

-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.92
0.62 70.46
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...