Адвокат рассказала, могут ли уволить за несоблюдение дресс-кода

Адвокат Салигова напомнила, что за игнорирование дресс-кода могут уволить

Адвокат адвокатской палаты Московской области Макка Салигова рассказала «Газета.ру», дает ли нарушение правил внешнего вида сотрудником основание для увольнения работодателю.

Дресс-код в организации может служить не только элементом корпоративной культуры, но и поводом для дисциплинарных взысканий, включая увольнение.

Тем не менее не каждое нарушение правил внешнего вида позволяет работодателю расторгнуть трудовой договор. По словам адвоката, законность такого увольнения определяется тем, насколько правильно компания закрепила требования к одежде и соблюла порядок привлечения к ответственности.

Ключевое условие заключается в том, что требования к форме одежды должны быть документально зафиксированы. Это может быть положение о дресс-коде, правила внутреннего трудового распорядка или отдельный пункт в трудовом договоре.

Работник должен быть ознакомлен с этими документами под подпись — устные договоренности не имеют юридической силы. При отсутствии формальных требований любое наказание за «неподходящий» внешний вид будет признано незаконным.

«Даже при наличии документально закрепленного дресс‑кода уволить сотрудника за однократное нарушение нельзя. Сначала работодатель вправе применить более мягкие меры — сделать замечание или объявить выговор, опираясь на статью 192 Трудового кодекса РФ», — пояснила адвокат.

Салигова отметила, что особыми считаются случаи, когда требования к внешнему виду сотрудников диктуются безопасностью рабочего процесса. В таком случае правила дресс-кода беспкомпромиссны. Спецодежда и иные средства защиты носят обязательный характер.

Адвокат уточнила: увольнение признают незаконным, если требования к одежде не закреплены документально, проступок был единичным, имелась уважительная причина или сами требования носят дискриминационный характер.

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