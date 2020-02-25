США ввели санкции против 13 организаций и физлиц в России, КНР, Ираке и Турции
Об ограничительных мерах сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Walter G. Allgöwer
США ввели санкции против 13 физических и юридических лиц в России, Китае, Ираке и Турции. Решение об ограничительных мерах принято в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим государствам технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, а также средств их доставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление американского госсекретаря Майка Помпео.
Как отмечает агентство, в частности, под санкции попали пять китайских и турецких компаний и лиц. Им предъявлены обвинения в «поддержке ракетной программы Ирана». Один гражданин КНР также подозревается в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против РФ,
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