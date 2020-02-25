В США призвали ввести санкции против России за вмешательство в выборы-2020
Соответствующее письмо на имя госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина будет отправлено в ближайшее время.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против нашей страны. В письме главе Госдепа Майку Помпео и руководителю Минфина Стивену Мнучину представители верхней палаты Конгресса пожаловались, что Россия якобы вмешивается в предстоящие выборы президента США.
Очередные обвинения во вмешательстве на прошлой неделе выдвинули журналисты The New York Times. Ссылаясь на спецслужбы Штатов, они утверждают, что Москва действует не напрямую, а заставляет распространять дезинформацию самих американцев.
В Кремле эти сообщения назвали паранойей. Что, кстати, подтвердили и в администрации Трампа. В пресс-службе президента США заявили, что данные о вмешательстве нашей страны являются абсолютной ложью.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как посольство РФ оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США.
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