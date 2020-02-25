Видео операции по спасению детей, унесенных в Черное море вблизи Сочи

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлены сотрудники МЧС, задействованные в поисково-спасательной операции в поселке Лазаревское близ Сочи. Там около семи часов вечера двух детей унесло в Черное море. По предварительным данным, несовершеннолетние пытались перейти через реку, однако их накрыло волной и унесло в открытое море. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и волонтеры.

«Двое школьников играли в устье реки и пытались перейти. Не знаю: бегали от волн или как. <…> Возможно, их подхватило волной или речка их подтолкнула, и унесло. <…> Люди до сих пор ходят с хорошими фонариками, светят в море, ищем. Видимость плохая на самом деле», — рассказал 5-tv.ru волонтер Иван Белых.

По данным МЧС, в настоящее время на море наблюдается шторм четырех-пяти баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. Работы продолжаются в береговой зоне. На данный момент уже проведено обследование семи километровой береговой линии. С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения ПСР на акватории.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.