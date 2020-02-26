Мать унесенного в Черное море мальчика пришла на берег, где идет поисковая операция

Мать одного из мальчиков, которых накануне около семи часов вечера унесло в Черное море, подтвердила исчезновение своего сына. Женщина пришла к берегу в поселке Лазаревское, где спасатели вместе с волонтерами ведут поиски пропавших детей.

На данный момент уже обследовано более семи километров, однако о местонахождении несовершеннолетних по-прежнему ничего известно. Работы ведутся в береговой зоне, поскольку в море наблюдается сильный шторм. Утром к поисково-спасательной операции планируется привлечь авиацию МЧС России, которая сможет с высоты осмотреть акваторию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту исчезновения школьников Следственный комитет РФ организовал проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно, ребята хотели перейти реку Псезуапсе вброд, и их захлестнуло водой.