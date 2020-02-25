СК организовал проверку по факту исчезновения детей в Черном море

Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту исчезновения детей в Черном море. Двух мальчиков 13-15 лет унесло волной в открытое море в поселке Лазаревское вблизи Сочи около семи часов вечера. С тех пор сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы в береговой линии, однако о месте нахождения пропавших по-прежнему ничего не известно.

На данный момент работы ведутся в береговой зоне, поскольку на море наблюдается шторм четырех-пяти баллов. Как отмечает РИА Новости, в операциях задействованы 144 человека и 17 единиц техники от Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и 16 человек от МЧС.

С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации для проведения поисково-спасательных работ на акватории. Отмечается, что сотрудники МЧС и волонтеры будут продолжать поиски детей всю ночь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.