СК организовал проверку по факту исчезновения детей в Черном море
Сотрудники МЧС уже несколько часов ищут несовершеннолетних в береговой зоне. На море в Лазаревском районе Сочи наблюдается шторм четырех-пяти баллов.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту исчезновения детей в Черном море. Двух мальчиков 13-15 лет унесло волной в открытое море в поселке Лазаревское вблизи Сочи около семи часов вечера. С тех пор сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы в береговой линии, однако о месте нахождения пропавших по-прежнему ничего не известно.
На данный момент работы ведутся в береговой зоне, поскольку на море наблюдается шторм четырех-пяти баллов. Как отмечает РИА Новости, в операциях задействованы 144 человека и 17 единиц техники от Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и 16 человек от МЧС.
С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации для проведения поисково-спасательных работ на акватории. Отмечается, что сотрудники МЧС и волонтеры будут продолжать поиски детей всю ночь.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.
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