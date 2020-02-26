В Кабардино-Балкарии уволили руководство поликлиники после застолья врачей в рабочее время

В Кабардино-Балкарии уволили руководство Терской детской поликлиники из-за скандального видео. На кадрах видно, что врачи прямо в приемные часы устроили застолье. В то время как родители с больными детьми ждали в очереди. Автор ролика уверяет — была даже бутылка шампанского, которую медики спрятали под стол при виде камеры.

По словам очевидцев, пока педиатры выпивали и закусывали, один из маленьких пациентов ждал приема, с температурой 39 градусов. В итоге видеозапись изучили в Министерстве здравоохранения республики. Уже на следующий день с руководителем лечебного учреждения расторгли трудовой договор. Сами участники пиршества, отделались строгим выговором с занесением в личное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уголовное дело возбудили после попадания иглы в горло подростка в стоматологической клинике.