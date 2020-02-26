В Смоленской области закупили мобильные фельдшерские пункты, но использовать их невозможно
Транспортные средства уже почти год стоят в гараже.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Sand, 5-tv.ru
Жители отдаленных деревень в Смоленской области так и не дождались помощи врачей. Власти региона закупили целый автопарк передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. На мобильные поликлиники на колесах из бюджета потратили миллионы рублей, однако транспорт с прошлого года так и стоит в гараже. Почему медпомощь никуда не торопится, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Кабардино-Балкарии уволили руководство поликлиники после застолья врачей в рабочее время.
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