Эпичное падение двухметрового торта, который подарили другу Ким Кардашьян, попало видео

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Ниса Мурзанаева
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Фуд-блогеру Джонатану Чебану преподнесли оригинальный вкусный презент на 46-летие. Однако попробовать лакомство ему не удалось.

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Фото, видео: Instagram @foodgod

Близкий друг Ким Кардашьян 46-летний фуд-блогер Джонатан Чебан отпраздновал свой день рождения. Приятели преподнесли телезвезде оригинальный вкусный презент — многоуровневый двухметровый торт. Знаменитость очень обрадовался подарку, о чем сообщил в своем Instagram.

«О, мой Бог! Этот торт получился просто супер!» — написал именинник в соцсети.

Однако чуть позже на страничке Джонатана Чебана появилась еще одна запись. На этот раз друг Кардашьян опубликовал видео, на котором запечатлел момент падения сладкого гиганта. На кадрах видно, как несколько помощников фуд-блогера пытались перенести торт в салон кабриолета. В какой-то момент ситуация вышла из-под их контроля, и произведение кулинарного искусства оказалось на асфальте. Именинник в отчаянии схватился за голову.

«Это была моя ошибка!» — поделился звезда в микроблоге.

Instagram @foodgod

Подписчики Джонатана Чебана не поверили в реальность произошедшего. По мнению многих юзеров, фуд-блогер изначально не собирался ставить торт в машину, ведь перевозить двухметровую сладость в салоне кабриолета, как минимум, странно.

«Я бы орал, кричал, проклинал их. А ты ведешь себя слишком спокойно. Это подделка!

«Ты серьезно хотел везти торт в Rolls-Royce? И что дальше? Ты бы пристегнул его ремнем безопасности?»

«Вы сделали это нарочно!»

«Выглядит постановочным», — заявили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лучший друг Кардашьян Джонатан Чебан боится ограбления в Париже.

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